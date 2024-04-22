Владимирцы 10 лет жили в аварийном доме, который не могли расселить и снести. В пресс-службе...

Владимирцы 10 лет жили в аварийном доме, который не могли расселить и снести.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в 2014 году многоквартирный дом №17 (на улице Гагарина, в городе Владимире) был признан аварийным и подлежащим сносу.В соответствии с заключением экспертизы состояние несущих конструкций здания (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) являлось аварийным. И дальнейшая его эксплуатация несла реальную угрозу безопасности жильцов.Несмотря на то, что срок расселения дома истёк 1 февраля 2020 года, на момент проверки прокуратурой в нём проживали (и были зарегистрированы) в небезопасных условиях 19 граждан.«… В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с требованием к администрации города Владимира незамедлительно принять меры к расселению дома. Решением Октябрьского районного суда города Владимира, оставленным без изменения апелляционным определением Владимирской областного суда, требования прокурора удовлетворены...» - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Уточняется, что жилищные права граждан восстановлены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области