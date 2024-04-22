Владимирские спасатели помогли ребенку вытащить палец из гайки, приваренной к столбу Видео от...

Владимирские спасатели помогли ребенку вытащить палец из гайки, приваренной к столбуВидео от поисково-спасательного отряда города Владимира.Одиннадцатилетний мальчик засунул палец в гайку, приваренную к столбу и не смог его вытащить. ЧП произошло вечером в пятницу.Спасательная операция заняла около тридцати минут. Несмотря на порывы ураганного ветра и темноту, муниципальные спасатели с ювелирной точностью разрезали гайку и освободили юного экспериментатора