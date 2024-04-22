Владимирский исследователь узнал подробности пребывания в областном центре Константина...

Владимирский исследователь узнал подробности пребывания в областном центре Константина ЦиолковскогоНовое открытие от Александра Капусткина. Владимирский исследователь узнал подробности пребывания во Владимире Константина Циолковского. Какие - расскажет Татьяна Воронцова.- Как раз подходим к дому, в котором жила семья известного краеведа Богданова. Знаковое имя для Владимира и важен этот дом. Это место могло определить вектор судьбы Циолковских и их пребывание во Владимире.Кто сегодня помнит, что отец космонавтики Константин Циолковский бывал во Владимире? И если бы не Леонид Семенович Богданов эти сведения могли уйти в небытие. Александр Капусткин наткнулся на фамилию Циолковского в дневниках краеведа. Они переизданы владимирской научной библиотекой и Госархивом Владимирской области.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро - Суздальского музея- заповедника:- И вот внимательно прочитав эту книгу заметил, что в ней есть факт, о котором в нашем городе забыли - что в газете "Призыв" в 1957 году вышла публикация Циолковский во Владимире.Узнать подробности пребывания Циолковского во Владимире, краеведу скорее всего помогли памятные книги о Владимире и уникальные старинные справочники, уточняет Александр. В них содержатся все статистические сведения о губернии, и тех кто в ней работал. Среди служащих в управлении госимуществом по Владимирской и Рязанской губерниях и значилась фамилия - Циолковский. Вот только это был не Константин Эдуардович, а его старший брат - Александр.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Это была достаточно высокая должность. Он имел высокий чин статского советника и судя по сведениям Богданова- только с его слов- Константин Циолковский приезжал неоднократно к брату. И, во-вторых, воспоминания жителей - улицы Летнеперевозинской и Николо - Галейской.Эти владимирские улочки соседствуют с Вознесенской - Щедринкой, как называли улицу старожилы. И , вероятно , Богданову удалось пообщаться с теми, кто видел Циолковских. Удалось уточнить , что Александр Эдуардович жил во Владимире с 1890-го до начала двадцатого века. В эти годы и приезжал к нему Константин Циолковский. Причина была материальная.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Приезжал к брату, гостил и делал это потому, что нуждался в деньгах. Жизнь его нельзя назвать легкой. Дело в том, что у него был недуг - он был от рождения абсолютно глухой и это сказалось на его характере.Циолковский был человеком замкнутым. И, возможно, проблемы со слухом помогли еще в детстве сконцентрироваться на мире разума и воображения. Отчисленный за неуспеваемость, юный Циолковский самостоятельно изучал науки, ставил опыты, мастерил и уже к 14 годам создавал удивительные механизмы в личной мастерской. В год приезда во Владимир у Константина Циолковского уже была семья, а доход от работы учителем был у него небольшим.Из-за стеснённости в средствах он и приезжал к брату одолжить денег. Брат Александр, как и их отец, пошел по лесному делу. А еще хорошо рисовал - сохранился его рисунок возможно, изображавший отца на охоте. Других сведений о пребывании во Владимире Циолковских нет. Александр Капусткин уже направил запросы в архивы Крыма и Воронежа в поисках новых подробностей.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро - Суздальского музея - заповедника:- Будем ждать ответа. К сожалению, в музее Калуги тоже сведений не сохранилось. Они были взволнованы известием. Прошло уже больше 60 лет как опубликовал свою заметку Богданов и информация подзабылось.К сожалению, память о самом Леониде Богданове во Владимире сегодня хранят лишь краеведы. На его доме на улице Вознесенской, как видим, так и не появилась мемориальная доска.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Не обозначено, конечно, что здесь жил важный для города человек. Коллекция - золотой фонд областной библиотеки. Простой прохожий, прогуливаясь к прекрасному храму, не знает, что в этом доме жил наш земляк.И уж тем более не догадывается , что соседние- Летнеперевозинская и Ново - Галейская улицы хранят воспоминания о пребывании гениального Циолковского. Заезжаем во двор дома № 17. Адрес Александра Циолковского указан в дореволюционном справочнике 1899 года. И значится как дом Цветкова.Видим дореволюционный кирпич, так что скорее дореволюционная кладка - начало века и поэтому трудно сказать тот дом или не тот. В описаниях значился как деревянный.- Поэтому есть затруднения в идентификации этого места. Но по крайней мере улица и район тот. Вероятно и Александр и Констатнтин Циолковский гуляли здесь . Так что здесь когда-то ходили Циолковские.Богданов пишет, что Циолковский вел себя во Владимире чрезвычайно замкнуто. Почти никуда не выходил за пределы дома, стесняясь своего недуга - глухоты. А вот где в записи вкралась ошибка - еще предстоит выяснить - дом на Летнеперевозинской в других источниках указан как деревянный.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Возможно, это уже не тот дом, в котором жил Александр Циолковский, но по крайней мере он находился на этом месте. Можем верить Богданову, который общался с современниками нашего героя. У него было больше возможности проверить, где располагался тот лил иной адрес.В космической истории Циолковского нельзя не вспомнить и еще одного нашего земляка - Александра Григорьевича Столетова. Именно он сыграл в судьбе будущего "отца космонавтики" огромную рольАлександр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро - Суздальского музея - заповедника:- Дело в том, что долгое время серьезно никто к изобретениям Циолковского никто не относился. И Александр Столетов стал тем человеком, который привел Циолковского в научное сообщество, организовал его выступления в московских кружках.Столетов как талантливый физик и педагог сумел разглядеть гениальность Циолковского. Познакомил его со своим учеником, основоположником современной аэро-гидро- механики Николаем ЖуковскимИзвестно, что между Столетовым и Циолковским установились дружеские доверительные отношения. Когда у Циолковского было несчастье - сгорел дом, он рассказал человеку, которому доверяет.Благодаря краеведу Богданову, в фондах Владимирской областной научной библиотеки сохранились редкие документы, связанные с Циолковским. Вот эта книга Михаила Арлазорова в серии "Жизнь замечательных людей" с дарственной надписью самого автора. Случайно обнаруженные в ней несколько писем к Богданову от директора музея Циолковского в Калуге и натолкнули исследователей на новые подробности.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Из этой переписки мы также узнаем о том, что оказывается у Леонида Семеновича были рукописи, которые содеражли и детали проживания брата Циолковского и старожилов. Но о них можно только догадываться. К великому сожалению этих рукописей нет ни в библиотеке, ни во владимирском архиве.Ну и самым ценным материалом остается для владимирцев эта небольшая, видимо порезанная редактором Призыва, заметка Богданова. Благодаря ей и изысканиям краеведов, и открылась сегодня неизвестная для многих страница истории.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести - Владимир".