Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во Владимире готовятся к запуску городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.«Для расконсервации на гидротехнических сооружениях специалистами осуществляется комплекс ремонтно-профилактических работ: производится проверка состояния насосного оборудования, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций», – пишут представители мэрии.Занимаются этим специалисты «Владимирводоканала». На балансе у предприятия находятся 12 объектов, например, фонтан в парке «Липки, в Молодёжном сквере или на Театральной площади. Перед тем, как ввести фонтан в эксплуатацию, будет совершён тестовый запуск.