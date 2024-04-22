Агрессивных бездомных животных после отлова и чипирования больше не будут выпускать обратно на улицы.

С 22 апреля 2024 года в силу вступили изменения требований к содержанию питомцев. Эти изменения будут актуальны вплоть до 28 февраля 2029 года.Под запрет попало кормление бездомных животных возле домов, в подвалах и подъездах. Упразднили требования к расчёту площади квартиры и вольера для содержания, так как выполнение норм невозможно было проверить.Также убрали требование о наличии будки и привязи для собак в случае, если животное не сможет самостоятельно выбраться с территории частного дома. Агрессивных бездомных собак после отлова будут помещать в приюты.Домашние животные, сбежавшие от хозяев, теперь также подлежат отлову. Возвращение домой будет осуществляться по заявлению владельца.