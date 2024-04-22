Сегодня утром возле остановки «Улица Белоконской» (бывшая «Новинка») умер мужчина. Труп заметили студенты, которые в это время шли на учебу. Как сообщила «Шестому каналу» свидетельница

Сегодня утром возле остановки «Улица Белоконской» (бывшая «Новинка») умер мужчина. Труп заметили студенты, которые в это время шли на учебу. Как сообщила «Шестому каналу» свидетельница происшествия, она направлялась в 3-ий корпус ВЛГУ в 10:20, в это время тело было уже накрыто. К остановке подъехала скорая помощь. К слову, спустя час труп еще был на месте.