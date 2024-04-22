Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье вечером. По предварительной информации УМВД, 21 апреля в 21:40 74-летний водитель «Сузуки Свифт» двигался по улице Добросельской в сторону

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье вечером. По предварительной информации УМВД, 21 апреля в 21:40 74-летний водитель «Сузуки Свифт» двигался по улице Добросельской в сторону Большой Нижегородской. В темноте пожилой мужчина не заметил припаркованную на обочине фуру ДАФ и влетел в нее сзади. К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. В соцсетях горожане обсуждают подробности