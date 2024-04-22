«Владимирводоканал» начал подготавливать фонтаны к летнему сезону. Для их расконсервации специалисты проводят комплекс ремонтно-профилактических работ, сообщили в мэрии. Рабочие

«Владимирводоканал» начал подготавливать фонтаны к летнему сезону. Для их расконсервации специалисты проводят комплекс ремонтно-профилактических работ, сообщили в мэрии. Рабочие проверяют состояние насосов, изоляцию чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Также проводятся тестовые запуски. На балансе и обслуживании «Владимирводоканала» – 11 городских фонтанов: – сквер «Липки»– Молодежный сквер– д. № 1 по ул. Луначарского– д. №95 по