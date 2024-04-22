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<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2024-vo-vladimire-pochti-100-domov-ostanutsya-bez-goryachej-vody.html" target="_blank">Во Владимире почти 100 домов останутся без горячей воды</a> - Четыре улицы во Владимире останутся без горячей воды во вторник, 23 апреля с 9:30 до 15:30. Почти 100 домов попадут под ограничение в связи с ремонтными работами, рассказали в пресс-службе мэрии.