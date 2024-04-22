Четыре улицы во Владимире останутся без горячей воды во вторник, 23 апреля с 9:30 до 15:30. Почти 100 домов попадут под ограничение в связи с ремонтными работами, рассказали в пресс-службе мэрии.
Четыре улицы во Владимире останутся без горячей воды во вторник, 23 апреля с 9:30 до 15:30. Почти 100 домов попадут под ограничение в связи с ремонтными работами, рассказали в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – Университетская улица, 2, 4;– Проспект Строителей, 11, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28в, 30, 30а, 30б, 30в, 32,