11-летний владимирец, гуляя вечером, решил засунуть палец в гайку, приваренную к столбу. Палец в итоге застрял и мальчик вместе с ним. Это случилось 19 апреля. О происшествии рассказали в

11-летний владимирец, гуляя вечером, решил засунуть палец в гайку, приваренную к столбу. Палец в итоге застрял и мальчик вместе с ним. Это случилось 19 апреля. О происшествии рассказали в сообществе поисково-спасательного отряда Владимира. На часах 21:30. Спасатели вызволяли палец более получаса с помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента. В тот день во Владимире бушевал девятибалльный