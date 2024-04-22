Во Владимире задержана местная жительница, которая подожгла за одну ночь 3 автомобиля. За одну...

Во Владимире задержана местная жительница, которая подожгла за одну ночь 3 автомобиля.За одну ночь (с 20 на 21 апреля) с разницей (примерно) в два часа во Владимире вспыхнули три машины.Фотографии с горящими автомобилями тут же разлетелись по местным пабликам.Известно, что одна машина была припаркована на улице Северной, у дома №49, предположительно "Киа Рио". Недалеко от места преступления нашли канистру с бензином."Мерседес" вспыхнул на пр-те Строителей. Очевидцы сообщили, что иномарка сгорела в считанные минуты. Они также видели девушку, которая после поджога разговаривала по мобильному телефону.Далее рядом загорелась и стоящая "Chery". В соцсетях сообщается, что огонь уничтожил часть салона и отсек с мотором.Известно, что поджигательница была задержана недалеко от места поджогов.Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.Фото: https://vk.com/overhearauto33