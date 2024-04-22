Во Владимире задержана местная жительница, которая подожгла за одну ночь 3 автомобиля.
За одну...
Во Владимире задержана местная жительница, которая подожгла за одну ночь 3 автомобиля.
За одну ночь (с 20 на 21 апреля) с разницей (примерно) в два часа во Владимире вспыхнули три машины.
Фотографии с горящими автомобилями тут же разлетелись по местным пабликам.
Известно, что одна машина была припаркована на улице Северной, у дома №49, предположительно "Киа Рио". Недалеко от места преступления нашли канистру с бензином.
"Мерседес" вспыхнул на пр-те Строителей. Очевидцы сообщили, что иномарка сгорела в считанные минуты. Они также видели девушку, которая после поджога разговаривала по мобильному телефону.
Далее рядом загорелась и стоящая "Chery". В соцсетях сообщается, что огонь уничтожил часть салона и отсек с мотором.
Известно, что поджигательница была задержана недалеко от места поджогов.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.
Фото: https://vk.com/overhearauto33