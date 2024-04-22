На оздоровление несовершеннолетних власти выделили 95,8 миллионов рублей.

Во владимирских детских лагерях этим летом отдохнут 35 тысяч ребят. На оздоровление несовершеннолетних власти выделили 95,8 миллионов рублей. Так, 41% школьников от 7 до 17 лет будут отдыхать с компенсацией путёвки.Например, одна смена в «Дружбе» или «Икаре» стоит 30 700 рублей, но работающие родители заплатят за 21 день лишь 20% от полной стоимости, то есть 6 140 рублей. По полной цене пойдёт лишь военно-патриотическая смена, организованная «Рокот-Центром 33», и профориентационная смена «ПрофУспех: культурный код».Кроме оздоровительных лагерей, в регионе будут работать лагеря для одарённых детей на базе ВлГУ, лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, санатории и различные творческие смены по месту жительства. Около 30% учащихся посетят туристско-экскурсионные маршруты от ДТЮ.