Перед судом предстанет житель Нижегородской области.

Перед судом предстанет житель Нижегородской области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Происшествие случилось в феврале прошлого года на трассе «Владимир-Муром-Арзамас». Правоохранители выяснили, что нижегородец ехал на «Ниве», у которой были повреждены наружные оболочки гибких шлангов тормозных механизмов передних колес. В пути водитель не справился с управлением, угодил на встречную полосу и врезался в «Ниссан» и ВАЗ.Во время дорожной аварии девушка, управлявшая машиной ВАЗ, получила тяжёлое ранение и порядка двух месяцев пролежала в коме.«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Судогодский районный суд», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.