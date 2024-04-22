Об этом сообщают представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.

В преддверии 79-й годовщины во Владимирской области высажено 25 тысяч саженцев сосны. Об этом сообщают представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале, ссылаясь на Министерство лесного хозяйства.Работы по озеленению региона проводятся на землях лесного фонда Заречного, Гороховецкого и Киржачского лесничеств.«Приглашаем всех неравнодушных тоже принять участие в акции. Посадка деревьев проходит во всех муниципальных образованиях региона», – пишут в заключение сотрудники пресс-службы.