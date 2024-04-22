Во Владимирской области замечена черно-рыжая Ванесса, пьющая березовый сок Это дневная бабочка,...

Во Владимирской области замечена черно-рыжая Ванесса, пьющая березовый сокЭто дневная бабочка, зимующая в своей "взрослой стадии". Пока нет цветов, кормится соком деревьев. Причем, не обязательно березовым.Вопреки распространённому мнению, цветочный нектар вовсе не главная часть рациона бабочек.Многие из них употребляют в пищу навоз, человеческий пот, оставшийся на одежде и даже, к примеру, кровь погибших животных.