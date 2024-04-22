Во Владимирской области замечена черно-рыжая Ванесса, пьющая березовый сок
Это дневная бабочка,...
Во Владимирской области замечена черно-рыжая Ванесса, пьющая березовый сок
Это дневная бабочка, зимующая в своей "взрослой стадии". Пока нет цветов, кормится соком деревьев. Причем, не обязательно березовым.
Вопреки распространённому мнению, цветочный нектар вовсе не главная часть рациона бабочек.
Многие из них употребляют в пищу навоз, человеческий пот, оставшийся на одежде и даже, к примеру, кровь погибших животных.