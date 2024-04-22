Во Владимирской области заработала «горячая линия» по вакцинопрофилактике. В рамках Единой недели...

Во Владимирской области заработала «горячая линия» по вакцинопрофилактике.В рамках Единой недели иммунизации Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит тематическую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.С 22 по 30 апреля все желающие смогут получить рекомендации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулеза, дифтерии и другим вопросам.Телефоны «Горячей линии»: 8-800-200-05-45 и 8 (4922) 45-10-70.Фото: Iván Díaz on Unsplash