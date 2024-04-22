Во Владимирской области заработала «горячая линия» по вакцинопрофилактике.
В рамках Единой недели...
Во Владимирской области заработала «горячая линия» по вакцинопрофилактике.
В рамках Единой недели иммунизации Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит тематическую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.
С 22 по 30 апреля все желающие смогут получить рекомендации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулеза, дифтерии и другим вопросам.
Телефоны «Горячей линии»: 8-800-200-05-45 и 8 (4922) 45-10-70.
Фото: Iván Díaz on Unsplash