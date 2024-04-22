Во Владимирском областном театре кукол состоялась премьера спектакля о доброте, дружбе и...

Во Владимирском областном театре кукол состоялась премьера спектакля о доброте, дружбе и мечтахГлавный герой, фантазёр-изобретатель Митя, мечтает сделать лучшему другу, который прикован к инвалидному креслу, везделёт. Если не ходить, так летать! О доброте, дружбе и мечтах, которые обязательно должны сбываться, расскажет Вера Куликова."Может все-таки не сегодня!Ну давай, Леонардо!А вдруг он упадет!Ну не каркай, слушай! Никого не слушай! Лучше лети!"Главный герой спектакля мальчик Митя - фантазер и изобретатель. Он пробует сделать везделёт. И таким образом помочь своему другу Егору, который прикован к инвалидному креслу. Однажды Егор упал с балкона второго этажа школы, когда они вместе удирали от уборщицы. И везделёт должен изменить жизнь друга - если не ходить, так летать!Есть у юного изобретателя еще одна мечта- сделать аппарат по передаче счастья всем людям. Проектов много и чтобы не запутаться в своих фантазиях, каждому Митя присваивает свой порядковый номер. Спектакль "Лучше лети. Проект № 19" создан по одноименной книге московской писательницы Аси Кравченко.Ася Кравченко, автор книги "Лучше Лети":- Мы когда взрослеем, мы отказываемся от каких-то идей, которые детям кажутся еще чуть-чуть и все получится, но понятно, жизнь нас как-то встраивает и диктует свои законы. И этот спектакль, и эта книжка в первую очередь о том, что нужно верить в свои силы, нужно пробовать.Автор- журналист, лауреат нескольких литературных премий и дипломированный психолог, считает, что родители должны давать детям свободу для творчества. Писатель лично приехала на премьеру спектакля.Ася Кравченко, автор книги "Лучше Лети"(Москва):- Книжка построена как раз на сочетании трагического и комического и, конечно, тут очень непростые события описываются и очень непростые ситуации, но при этом мне очень хотелось соблюсти баланс. Мы на все можем посмотреть с разных сторон. И если мы смотрим со стороны ребёнка, то мы видим, что нас пугает: мама- папа ругаются, да?! Но нас не пугает то, что мы можем вот полететь.Автор пьесы режиссер Дмитрий Богданов. По его словам, спектакль затрагивает много актуальных тем. Здесь и дружба и семейные отношения и инклюзия.Дмитрий Богданов, режиссер-постановщик (г.Москва):- Считаю, что нужно не только людей с инвалидностью адаптировать к обществу, но и общество в отношении принятия таких людей, людей с инвалидностью. И я уже сам искал материал, нашел эту книгу. Я в основном ставлю спектакли по современной детской литературе и нашел эту книгу, и собственно связался с автором, предложил это театру и все мы нашли какие-то точки соприкосновения и дальше уже начали работать над постановкой.По словам режиссера, спектакль предназначен для семейного просмотра. И важно, что тема инвалидности, тяжелая и болезненная ни в повести, ни в постановке не создает отталкивающего эффекта. Это не может не зацепить.Дмитрий Богданов, режиссер-постановщик (г.Москва):- Мне понравилась эта история. С одной стороны она говорит о сложной истории, но говорит очень легко и просто. И самое главное мальчик, который никогда не останавливается, чтобы не случалось: развод родителей, травма у друга. Он всегда, что-то сочиняет, придумывает.Для того, чтобы сделать везделёт, нужны деньги. Но разве такие грандиозные планы могут зависеть от таких несущественных вещей ?! Ведь, если везделет построить, он изменит жизнь, которую так усложняют взрослые. Дети даже придумывают как заработать деньги на мечту. Например, заправлять машины.- Я буду собирать деньги, отдавать тебе, а сам идти заправлять! Правильно, а то инвалиду никто не позволит заправлять машины.Этот спектакль о детском оптимизме, о том, как ребёнок мечтает переделать мир к лучшему. И важно, чтобы взрослые в этом помогали, оставляя ребенку простор для желания творчества.Вера Куликова, корреспондент:- Про что был спектакль, как ты думаешь?Игнат Уваров:- Про изобретателей, про полёт.Авторы уверены, что в этой истории про Митю Соловьева все будет хорошо. Он придумает еще не одно изобретение, и как папа, станет ученым. Главное - не мешать мечте!"Если мне когда-нибудь удастся построить машину времени, то я хотел бы вернуться в те две минуты и сорок секунд, когда я летел!"Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир"