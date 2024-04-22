Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что по прогнозам банка во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей - вдвое больше, чем в первом квартале.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что по прогнозам банка во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей - вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году.Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки. Многие клиенты, планировавшие улучшить свои жилищные условия в этом году, будут стремиться провести сделки до конца первого полугодия. На этом фоне максимальная активность заемщиков будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться».«Программа господдержки помогла многим россиянам купить собственную недвижимость или улучшить жилищные условия. Мощный импульс льготная ипотека придала и строительной отрасли, запустив масштабные проекты в разных субъектах страны. Господдержка в полном объеме выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах – например, Дальнего Востока и Арктики. Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования», - сказал Георгий Горшков.