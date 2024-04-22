Представители Вязниковского района Владимирской области побывали в прифронтовой воинской части, где проходят подготовку бойцы специальной военной операции.

Представители Вязниковского района Владимирской области побывали в прифронтовой воинской части, где проходят подготовку бойцы специальной военной операции. Об этом 21 апреля рассказала регионального правительства.Наши земляки доставили участникам СВО дополнительную помощь и посмотрели, в каких условиях служат бойцы.Кроме того, артисты из вязниковского трио «Добрые сердца» устроили настоящий концерт, который был тепло принят военнослужащими.