Жителю Коврова грозит до 15 лет лишения свободы за убийство подруги. Как стало известно, ещё в...

Жителю Коврова грозит до 15 лет лишения свободы за убийство подруги.Как стало известно, ещё в феврале мужчина и его сожительница находились дома, где между ними произошёл конфликт: обвиняемого возмутило, что подруга употребила спиртное.Рассердившись на женщину, злоумышленник ударил её туристическим ножом, которым в это время ремонтировал рыболовные снасти. Об этом рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате удара были повреждены бедренная артерия и вена потерпевшей.Обвиняемый попытался остановить кровотечение, вызвал скорую помощь, однако менее чем через 2 часа жертва скончалась.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Igor bispo on Unsplash(фотосток)