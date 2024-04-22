Жителю Коврова грозит до 15 лет лишения свободы за убийство подруги.
Как стало известно, ещё в...
Жителю Коврова грозит до 15 лет лишения свободы за убийство подруги.
Как стало известно, ещё в феврале мужчина и его сожительница находились дома, где между ними произошёл конфликт: обвиняемого возмутило, что подруга употребила спиртное.
Рассердившись на женщину, злоумышленник ударил её туристическим ножом, которым в это время ремонтировал рыболовные снасти. Об этом рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В результате удара были повреждены бедренная артерия и вена потерпевшей.
Обвиняемый попытался остановить кровотечение, вызвал скорую помощь, однако менее чем через 2 часа жертва скончалась.
Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Igor bispo on Unsplash
(фотосток)