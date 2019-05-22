В городе пройдет «Последний звонок»

В городе пройдет «Последний звонок»Совсем скоро во Владимире пройдет праздник выпускников «Последний звонок». В связи с этим днем 23-го мая в областной столице изменятся маршруты движения общественного транспорта.С 12 до 14 часов автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 направят в объезд по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Троллейбусы будут ходить так:№ 1 – улица Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей – улица Горького – улица Мира - театр «Разгуляй», № 2 - работать не будет, № 5 – улица Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей – улица Мира – улица Усти на Лабе — Вокзал, № 7 – проспект Ленина - Рябинка – проспект Строителей – улица Мира — ВЭМЗ, № 8 - Рябинка – проспект Строителей – улица Горького – улица Мира - ВХЗ.Остальные маршруты автобусов и троллейбусов будут работать без изменений.