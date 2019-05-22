Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации. Богдан - личный адвокат олигарха Игоря Коломойского.

Андрей Богдан стал главой президентской администрации Украины. Указ о назначении подписал Владимир Зеленский.Ранее Богдан выступал в качестве советника Зеленского по юридическим вопросам, сообщает ТАСС.Андрей Богдан родился во Львове, по образованию юрист. В 2007 году участвовал в парламентских выборах от блока "Наша Украина — Народная самооборона". В том же году работал заместителем министра юстиции Украины. В 2014 году был внештатным советником Игоря Коломойского, который тогда был губернатором Днепропетровской области.Между тем украинский олигарх Коломойский ранее сам сообщил, что Богдан является его личным адвокатом. Кроме того, он осуществлял юридическое сопровождение президентской кампании Зеленского. В интервью украинским СМИ бизнесмен сказал, что Богдан работает и на других людей, и это вызывает у него раздражение: "Потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов".Кроме того, первым помощником президента Украины назначен Сергей Шефир, сообщает "Интерфакс". Ранее он был художественным руководителем "Студии Квартал-95".