Сотрудниками полиции выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из Чувашской Республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств с целью получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей», - рассказала Ирина Волк.По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.СУ МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики и территориальных подразделений, при участии Росгвардии на территории городов Москва, Санкт-Петербурга, а также Чувашской Республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео ЧувашияСкачать оперативное видео С-ПетербургКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк