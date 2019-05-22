Круг кандидатов на должность главного тренера казанского Рубина пополнил Александр Хацкевич. В настоящее время белорусский специалист тренирует киевское Динамо.

Круг кандидатов на должность главного тренера казанского "Рубина" пополнил Александр Хацкевич. В настоящее время белорусский специалист тренирует киевское "Динамо".Контракт Хацкевича с киевлянами истекает 31 мая. Не исключено, что он продолжит тренерскую карьеру в "Рубине". Ранее потенциальными преемниками Курбана Бердыева назывались Роберт Евдокимов, Роман Шаронов и Владимир Федотов.Испытывающий финансовые проблемы "Рубин" намерен снизить зарплату тренеру. Бердыев не согласен с этой мерой и намерен расторгнуть контракт по окончанию сезона.