В Санкт-Петербурге стартовал кинофестиваль Виват кино России!. Одними из почетных гостей смотра стала легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и музыкальный продюсер Бари Алибасов.

В Санкт-Петербурге стартовал кинофестиваль "Виват кино России!". Одними из почетных гостей смотра стала легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и музыкальный продюсер Бари Алибасов.Несмотря на слухи о расставании, которые то и дело появляются в СМИ, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов демонстрируют полную гармонии во взаимоотношениях. Так, пара прошлась по красной дорожке кинофестиваля "Виват кино России!". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram музыкальный продюсер выложил несколько видео, которые были сделаны прямо во время их прохода в БКЗ "Октябрьский".В первом же ролике видно, что Лидия Федосеева-Шукшина тяжело передвигается. Она держит под руки сразу двух мужчин: мужа и их общего друга. Приятель как раз дает понять легендарной артистке, что ей следует приготовиться – впереди ступенька. На это Бари Алибасов коротко ответил, что его супруга хорошо поднимается, ей это не составит труда. Сама Лидия Федосеева-Шукшина улыбается, демонстрируя хорошее расположение духа.У супругов нестандартные отношения. В недавнем интервью Бари Алибасов признался, что они с женой не постоянно проводят время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – пояснил продюсер и призвал поклонников не переживать за них.и поженились осенью прошлого года. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе столицы. Причем для артистки эта церемония стала абсолютной неожиданностью, поскольку она полагала, что пришла на свадьбу к друзьям. Так и было, но музыкальный продюсер прямо на месте взял артистку в оборот, в итоге получилось две пары молодоженов.