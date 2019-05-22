Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.

Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.Спустя четыре месяца после смерти партнера по парному катанию Джона Кафлина фигуристка Бриджит Намиотка обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Намиотки, кроме нее, жертвами спортсмена стали по меньшей мере десять девушек.Бриджит утверждает, что терпела сексуальное насилие со стороны Джона на протяжении двух лет. По ее словам, самоубийство Кафлина – прямое тому доказательство, ведь невиновный не наложит на себя руки.Пара выступала на льду в 2005-2007 годах. Лучшим их результатом стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка ведет тренерскую деятельность, сообщает Lenta.ru."Подумай обо всех девушках, которых он обидел", – написала Намиотка в одном из постов.Напомним, что в декабре 2018-го американец был отстранен работы из-за обвинений в . Через месяц мужчина .