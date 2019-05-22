Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в своей социальной сети Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.

Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в своей социальной сети Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.Спустя четыре месяца после смерти партнера по парному катанию Джона Кафлина фигуристка Бриджит Намиотка обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Намиотки, кроме нее жертвами спортсмена стали по меньшей мере 10 девушек.Бриджит утверждает, что она терпела сексуальное насилие со стороны Кафлина на протяжении двух лет.Она утверждает, что его самоубийство – прямое тому доказательство. Ведь невиновный не наложит на себя руки.Отметим, пара выступала на льду с 2005 по 2007 год. Лучшим их результатом стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка бросила карьеру и ушла в тренерскую деятельность, сообщает Lenta.ru."Подумай обо всех девушках, которых он обидел", – написала Намиотки в одном из постов.Напомним, в декабре 2018-го американец был отстранен работы из-за обвинений в . Через месяц мужчина .