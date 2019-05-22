Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в своей социальной сети Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.
Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в своей социальной сети Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.
Спустя четыре месяца после смерти партнера по парному катанию Джона Кафлина фигуристка Бриджит Намиотка обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Намиотки, кроме нее жертвами спортсмена стали по меньшей мере 10 девушек.
Бриджит утверждает, что она терпела сексуальное насилие со стороны Кафлина на протяжении двух лет.
Она утверждает, что его самоубийство – прямое тому доказательство. Ведь невиновный не наложит на себя руки.
Отметим, пара выступала на льду с 2005 по 2007 год. Лучшим их результатом стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка бросила карьеру и ушла в тренерскую деятельность, сообщает Lenta.ru.
"Подумай обо всех девушках, которых он обидел", – написала Намиотки в одном из постов.
Напомним, в декабре 2018-го американец был отстранен работы из-за обвинений в . Через месяц мужчина .