Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в уголовных преступлениях. Решение было принято единогласно.

Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора. Решение принято единогласно всеми 153 членами Совета Федерации.Как ранее сообщил глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год. Сенаторы должны подавать ее ежегодно до 1 апреля, но Арашуков этого не сделал. По словам Воробьева, то, что Арашуков находится в СИЗО, не может быть причиной неподачи им сведений, передает "Интерфакс"."Решение однозначно: в соответствии с законом мы должны выносить вопрос о лишении статуса на рассмотрение нашего пленарного заседания. Другого варианта по закону нет", — добавил Воробьев.30 января Рауф Арашуков был задержан в ходе заседания Совета Федерации. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Позже был задержан его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат Руслан Арашуков и другие фигуранты дела. Сам Арашуков не признает вину и считает дело "политическим заказом". Имущество и банковские счета фигурантов дела были арестованы.