Российская теле– и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева отметила свой очередной день рождения. 19 мая звезде исполнилось 48 лет.

Российская теле– и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева отметила свой очередной день рождения. 19 мая звезде исполнилось 48 лет.Этот день Лера встречала в США, в Майами, с самыми родными и близкими друзьями. Для празднования ведущая выбрала белоснежную яхту.На своей странице в Instagram Кудрявцева поделилась видео, на котором запечатлены яркие моменты праздника. Сначала она рассекает по волнам на гидроскутере.Потом ее супруг – российский хоккеист Игорь Макаров облил ее дорогим шампанским. А по прибытию на яхту мужчина окунул жену лицом в торт. На видео Лера много смеется, видно, что она счастлива."Это был волшебный день", – поделилась яркими эмоциями именинница.Верные поклонники осыпали звезду поздравлениями и приятными пожеланиями. Но некоторые решили разбавить атмосферу добра и любви едкими подколами и неприятными высказываниями. "Дикость", – прокомментировала такой досуг подписчица."Баба Лера", – съязвил на счет возраста Кудрявцевой мужчина.Напомним, Игорь и Лера в браке с 2013 года. У супругов разница в 16 лет, более того, мужчина всего на 3 года старше сына жены – Жана. Тем не менее, они действительно без ума друг от друга и счастливы в браке.