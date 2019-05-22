Певец хочет вернуться международный музыкальный конкурс в третий раз. Дима Билан уверен, что множество поклонников ждут его выступления на Евровидении-2020.

Певец хочет вернуться международный музыкальный конкурс в третий раз. Дима Билан уверен, что множество поклонников ждут его выступления на "Евровидении-2020".Артист признался в том,что мечтает оказаться на конкурсе в третий раз. Дима Билан вновь хочет испытатьсвои силы уже в следующем году.Исполнитель уверен, чтоевропейская публика примет его с восторгом. "Третий раз надо попробовать обязательно, потому что очень многопочитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене", – заявил послепровала Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" Дима Билан в эфире Love Radio.Продюсер певца ЯнаРудковская отметила, что это лишь мечты, но подчеркнула, что они имеют свойствосбываться. Судя по всему, амбициозный Дима Билан надеется вновь занять первоеместо на "Евровидении" также, как ему удалось сделать это в 2008 году.Напомним,ранее Яна Рудковская заявила, что считает идеальным мужчиной дляромантических отношений. Она призналась, что у нее были отношения с певцом.Какписали "Дни.ру", в "Евровидении-2019", согласно итогамголосования, первое место занял 24-летний Дункан Лоуренс из Нидерландов спесней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. После объявлениярезультатов Сергей Лазарев, получивший третье место, пожаловался, что видит некуюпредвзятость жюри к России. же участвовал в "Евровидении" в 2006 и 2008 годах, заняв второе и первое места соответственно.