XIII Международный Чеховский книжный фестиваль открывается в Таганроге. В течение трех дней на 26 площадках проведут более 60 мероприятий.

XIII Международный Чеховский книжный фестиваль открывается в Таганроге. В течение трех дней на 26 площадках проведут более 60 мероприятий.На книжный форум собираются писатели и поэты со всей России. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, в приморском городе ждут писателя и публициста Захара Прилепина, учёного-криминолога, писателя и сценариста Данила Корецкого, а также делегацию Института славистики Дебреценского университета из Венгрии.В этом году программа фестиваля значительно расширена, информирует ГТРК "Дон-ТР". В нее включены, помимо традиционных лекций и семинаров, открытые уроки, мастер-классы, литературные пикники и викторины. Кроме того, зрителям предложат посетить театрализованные представления, фотовыставки, экскурсии, флешмобы, а также исторические реконструкции.