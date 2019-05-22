Американские производители обуви призвали правительство отменить повышенные тарифы на ввоз китайских товаров. Письмо в Минфин уже подписали 173 компании, включая гигантов отрасли, отмечает телеканал Россия 24.

Американские производители обуви призвали правительство отменить повышенные тарифы на ввоз китайских товаров. Письмо в Минфин уже подписали 173 компании, включая гигантов отрасли, отмечает телеканал "Россия 24". Они заявили, что пошлину в 25 процентов придется платить не Китаю, а покупателям из США — и она угрожает развитию обувной промышленности.