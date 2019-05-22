Пользователи Сети остались не в восторге от тизера нового шоу на британском телеканале BBC Two. Авторы программы решили воспользоваться образом президента России Владимира Путина.

Пользователи Сети остались не в восторге от тизера нового шоу на британском телеканале BBC Two. Авторы программы решили воспользоваться образом президента России Владимира Путина.Пока Великобританию сотрясают связанные с выходом из Евросоюза скандалы, а политики, не выполнившие своих обещаний, продолжают цепляться за должности, подданных Елизаветы II пытаются отвлечь от происходящего преувеличенным вниманием к мифической "российской угрозе". Тем временем образ президента России Владимира Путина, кажется, станет самым узнаваемым на Туманном Альбионе.Этим, судя по всему, решили воспользоваться сотрудники британского телеканала BBC Two. Они запустили новое шоу, ведущим которого выступает 3D-модель российского лидера. В тизере, который авторы представили на суд зрителей, анимированный персонаж со странным акцентом пытается шутить о службе в КГБ, джинсах и рок-н-ролле. "Ну то есть методички годов 1980-х", – заметили в telegram-канале RT на русском.Неловкую попытку высмеять Владимира Путина простые пользователи Сети не поддержали. "Как много хорошего материала никогда не увидит свет из-за того, что вы заказываете такое", "Я еще никогда не был так счастлив отменить свою подписку", "Что же, это выглядит... ужасно", "Абсолютно разочарован в вас", "Этот тип юмора больше не смешон. Он просто оскорбителен", – поделились своими впечатлениями пользователи Сети.О планах авторов шоу, получивших столь однозначный отклик аудитории, пока не сообщается. Однако рассчитывать на то, что они прислушаются к критике, кажется, не приходится. Судя по всему, они продолжат позориться и дальше.