Жители и гости города на своё усмотрение смогут пользоваться как транспортными, так и банковскими картами

Жители и гости города на своё усмотрение смогут пользоваться как транспортными, так и банковскими картамиОсенью 2018 года мэрия Владимира провела открытый конкурс на внедрение и обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Победителем конкурса стало ООО «Владикард».Жители и гости города на своё усмотрение могут пользоваться как транспортными картами, так и банковскими картами.Кроме того, с введением новой системы должны сохранить и привычные формы оплаты проезда: пассажиры могут ездить и по социальным, и по проездным билетам, а также оплачивать проезд наличными.Уже в январе в общественном транспорте начали тестировать безналичный расчёт в автобусах 5-ти маршрутов: №№ 9С, 22С, 28, 55С и № 7С.Полное внедрение системы должны завершить в ноябре. Компания «Владикард» обязана предоставить всем перевозчикам валидаторы, техническую возможность подключения к системе, а также провести обучение кондукторов.Для безналичной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах будут применять стационарные и POS-терминалы. В качестве средств оплаты можно будет использовать:транспортные карты (персональные, льготные и т.д.);бесконтактные банковские карты МИР, Visa PayWave, MasterCard, PayPass;мобильные устройства с функцией NFC.Как сообщают в пресс-службе администрации Владимирской области, все льготы на проезд, прописанные на областном уровне, сохранятся.