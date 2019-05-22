Все пассажиры из застрявших в тоннеле московского метро поездов эвакуированы. Движение на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии - восстановлено. Сбой в работе столичной подземки произошел в час-пик: из-за аварии три состава остановились в перегоне между станциями Хорошевская и Шелепиха.

Все пассажиры из застрявших в тоннеле московского метро поездов эвакуированы. Движение на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии — восстановлено. Сбой в работе столичной подземки произошел в час-пик: из-за аварии три состава остановились в перегоне между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". В них находились более тысячи человек.Спустя час рядом с метро "Полежаевская" уже ничего не напоминает об этом ЧП, хотя совсем недавно здесь было много людей, стояли машины экстренных служб.Эвакуация закончилась примерно в 22 часа. К этому времени руководитель городского департамента транспорта констатировал — пассажиров в поездах между "Хорошевской" и "Шелепихой" – нет. Вывезли всех."Сбой в московской подземке произошёл в вечерний час-пик. Примерно в 18.40. Три поезда встали на желтой ветке между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Общее число пассажиров – 1041", — сообщил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.Исправный состав подогнали вплотную к застрявшему поезду, открыли боковые двери вагонов. Люди шли друг за другом из одного поезда в другой – и дальше состав ехал до станции "Хорошевская". Сначала перевезли людей из первого поезда, потом второго и третьего.Вызволять людей из подземного затора пришлось в течение почти трех с половиной часов. Причиной по предварительным данным стало падение напряжения и неисправность контактного рельса, так что сотрудникам метро пришлось удостовериться, что людям в поездах ничего не угрожает."Никакого задымления и пожара. Метро справилось своими силами, хотя были привлечены и спасатели, и пожарные и медики. Пострадавших нет. С жалобой на недомогание к врачам обратился один только пассажир", — заверил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.