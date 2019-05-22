В Самаре женщина отправила сына в мусорный бак около продуктового магазина на поиски выброшенной просроченной продукции. Очевидцы попытались образумить алчную мать и нарвались на громкую ругань.

В Самаре женщина отправила сына в мусорный бак около продуктового магазина на поиски выброшенной просроченной продукции. Очевидцы попытались образумить алчную мать и нарвались на громкую ругань.Женщина, называющая себя цыганкой, грозила окружающим, что позовет неких ребят, обратится в милицию и разобьет чужой телефон. Свои угрозы скандалистка сопровождала отборной бранью, совершенно не стесняясь своего ребенка.После громкого скандала мать все же вытащила сына из мусорного бака и удалилась.Девушка, требующая от агрессивной женщины освободить ребенка, сняла на видео конфликт с цыганкой и разместила его сети, адресуя кадры органам опеки и попечительства Красноглинского района Самары.По словам девушки, опубликовавшей видео, подобные инциденты в этом месте случаются регулярно. "Группа цыган каждый день караулит сотрудников магазина "Пятёрочки", которые выносят просрочку и порчу. Во время поиска достают из помойки мусор и бросают на землю. От них пока одни страдания в микрорайоне", — написала она в своем комментарии.