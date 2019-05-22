Талантливый певец явно заждался своего звездного часа. Александр Панайотов должен представлять Россию на международном песенном конкурсе в следующем году, уверен эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

Талантливыйпевец явно заждался своего звездного часа. Александр Панайотов долженпредставлять Россию на международном песенном конкурсе в следующем году, уверенэксперт Совета по развитиюинформационного общества Вадим Манукян.По словам собеседника "Дни.ру", призовые места на "Евровидении"для нашей страны уже стали нормой. При этом Манукян считает, что проблема втом, что от России, по сути, в последние годы в главном музыкальном конкурсе Европыучаствуют одни и те же лица."Два года Билан, два года Лазарев, два года в силуопределенных обстоятельств Самойлова. Ну не Полину Гагарину же второй разпосылать или сестер Толмачевых. Нет, со всей этой историей бесконечных повторовпора заканчивать", – заявил эксперт. Вместе с тем, по его мнению, ФилиппаКиркорова привлекать нужно продолжать и дальше. "Его участие в качествепродюсера на "Евровидении" – это практически гарантия призового места", -отметил Манукян.Также эксперт сообщил, кого из артистов считает нужнымпослать на "Евровидение-2020". "А вот в качестве участника, мне кажется, давноуже пора посылать Александра Панайотова", – заявил Вадим Манукян."Парень уже давно заждался своего шанса, объективноодин из лучших певцов из тех, кого еще на "Евровидении" не задействовали. Еслибы не странный выбор в пользу Самойловой, то в 2017 году по всем приметамдолжен был ехать в Киев именно Причем, он бы там точно выступил, ане остался бы в Москве", – считает эксперт.Вадим Манукян призвал генерального директора Первогоканала Константина Эрнста в следующем году не рассматривать другие кандидатуры,а сразу объявить, что на "Евровидение" в Нидерланды едет "Этобыло бы справедливо", – резюмировал эксперт.