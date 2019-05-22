Всех желающих приглашают принять участие в самом значимом молодёжном событии лета

Всех желающих приглашают принять участие в самом значимом молодёжном событии летаКомитет по молодёжной политике администрации области решил провести трансформацию традиционного фестиваля «Студенческая весна» в совершенно новый формат «Summer Students’ FEST». Этот праздник позволит представителям всех вузов области посоревноваться за звание самой талантливой команды 33-го региона. Областной фестиваль студенческого творчества пройдет в июне 2019 года. Об этом рассказал председатель комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области области Александр Кожевников.По мнению организаторов фестиваля, изменение сроков проведения праздника на период после окончания экзаменов позволит участникам полностью сосредоточиться на творчестве и подойти к фестивалю с максимальной отдачей.Участники посоревнуются в танцах, песнях, театральных постановках и иных формах с единым режиссёрским замыслом.В ходе мероприятия определят и Мисс и Мистера фестиваля.Участниками «Summer Students’ FEST» станут команды из ВлГУ, МИВлГУ, РАНХиГС, Финансового университета, ВЮИ, КГТА и РУК.Комитет по молодёжной политике приглашает всех желающих принять участие в самом значимом молодёжном событии лета. На сайте разместят образец заявки на участие в фестивале.