На участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где накануне вечером произошел серьезный сбой, полностью восстановлено движение поездов.

На участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где накануне вечером произошел серьезный сбой, полностью восстановлено движение поездов.Для выяснения причины произошедшего сбоя потребуется не менее семи дней. В настоящее время рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда, передает ТАСС.Как сообщалось, во вторник, 21 мая, в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" остановились три состава. Инцидент произошел около 18:45. Попытка отбуксировать неисправный поезд не увенчалась успехом, в связи с чем не было движения по Солнцевской ветке между станциями "Парк Победы" и "Савеловская", а станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии были закрыты для входа пассажиров. Все пассажиры остановившихся поездов были благополучно эвакуированы.