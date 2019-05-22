Развитию туризма в арктических заповедниках мешают логистические и юридические трудности. К такому выводу пришли участники заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики. Там существуют возможности для экологического туризма, но вклад в экономику находится на фоновом уровне.

Развитию туризма в арктических заповедниках мешают логистические и юридические трудности. К такому выводу пришли участники заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики ("ПОРА") "Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального подчинения в Арктической зоне Российской Федерации", которое прошло 21 мая.Эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников, который выступил модератором мероприятия, отметил, что на территории российской Арктики существуют прекрасные возможности для развития экологического туризма. Однако сейчас его вклад в экономику региона находится на фоновом уровне — 0,01—0,1 процента."Основные проблемы — это транспортная доступность, низкая комфортность или полное отсутствие инфраструктуры, слабое маркетинговое продвижение, сложность обеспечения безопасности и, как следствие, высокая стоимость поездок", — перечислили он.Минприроды России формирует проектные офисы по всем 11 программам федерального проекта "Экология". В том числе в рамках министерства появится специальное подразделение, которое будет заниматься экологическим туризмом, рассказала Светлана Шейнфельд, главный аналитик ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела".В свою очередь заместитель директора по экологическому просвещению и туризму национального парка "Русская Арктика" Андрей Кунников сообщил, сейчас создаются экологические тропы на территории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также о планах по открытию визит-центра в бухте Тихая. В парке растет количество туристов, которые посещают его в рамках арктических круизов. Если несколько лет назад их было 700—800 в год, в последнее время за сезон "Русскую Арктику" посещают более 1000 пассажиров круизов.Эколог, советник генерального директора АНО "Дальневосточные леопарды" Всеволод Степаницкий заявил, что не очень правильно отделять региональные особо охраняемые природные территории от федеральных."Важно лелеять и поддерживать туроператоров, которые готовы заниматься Арктикой, а не ставить им палки в колеса", — подчеркнул эксперт.Также он рассказал о том, что те операторы, которые хотят развивать туризм в региональных ООПТ, должны вести диалог с региональными госучреждениями.Основатель и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов отметил, что одна из основных проблем развития туризма — сложнейшие правила строительства туристических объектов. Компания развивает формат глэмпингов — проживания на природе в шатровых кемпингах с комфортными условиями. Для того чтобы подобные проекты были рентабельными, нужны масштабные инвестиции, строительство глэмпингов под одного туроператора невыгодно. Логистика также является одной из главных проблем, в первую очередь монополия авиаперевозчиков и стоимость авиабилетов.Директор ассоциации "Голос Севера" и директор по развитию отеля "Голубино" в Архангельской области Анна Клепиковская рассказала об опыте сотрудничества с региональными и федеральными ООПТ. Отель организует экскурсии в соседний Пинежский заповедник и Голубинский карстовый массив. По ее словам, многое упирается в бюрократию. Например, заповедник не имеет права строить экологические тропы на прилегающей к памятникам природы территории, и отелю приходится делать это за свой счет или с помощью грантов.Федеральные ООПТ представляла Марина Самойлова, ведущий специалист государственного природного заповедника "Ненецкий". Она рассказала о том, что развитие туризма с недавних пор является одной из ключевых задач заповедника и в его штате появился отдельный специалист по этому направлению. Заповедник в настоящее время ищет инвестиции для оборудования экологического маршрута "Босиком по тундре", и одной из основных проблем также являются логистика и доставка грузов. Одной из проблем является нехватка людей для того, чтобы сопровождать туристов.Вероника Тарбаева, председатель центрального совета МОО "Природоохранный союз" академик Российской экологической академии, рассказала о позитивном опыте национального парка "Югыд ва" (Коми). "Должна быть воля региона. Республика Коми нас услышала", — сказала Тарбаева.Декан факультета психологии РГСУ, президент Академии имиджелогии Елена Петрова подчеркнула важность маркетинговых исследований для развития экологического туризма. Наталья Рыбальченко, бренд-стратег компании "АСМЫСЛ" (брендинг территорий), согласна, что важно собирать и формулировать смыслы, из которых рождается туристическая концепция региона.