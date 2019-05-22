Средняя стоимость комнаты по стране составляет 800 тыс рублей.

Стоимость комнат быстрее всего увеличивается в Калуге, Туле и Севастополе. К таким выводам пришли аналитики федерального портала "МИР КВАРТИР", изучив цены на комнаты в 69 городах с населением более 300 тысяч человек."С начала года наибольший рост цен на комнаты наблюдался в Калуге (+26,9%), Туле (+23,6%) и Севастополе (+20,3%). Чуть меньшими темпами (на 10-14%) росли Оренбург, Саранск, Новокузнецк, Магнитогорск, Владивосток и Астрахань", - говорят эксперты.В целом цены выросли в 34 из 69 городов, а в 35 упали. Больше всего цены на комнаты снизились в Кемерово (–22,8%), Череповце (–20,1%) и Калининграде (–19,8%). Во Владимире, Нижнем Тагиле, Ижевске, Тольятти и Якутске подешевели в пределах 15-19%.Средняя стоимость комнаты по стране составляет 800 тыс рублей. При этом, сам разброс цен может сильно отличаться и в пределах одного города. Например, в Москве самая дешевая комната площадью 12 кв м стоит 1,4 млн рублей. Такого же размера комната на Арбате стоит 14,5 млн рублей. Таким образом, цены отличаются буквально на порядок. Средняя же цена на комнаты в Москве составляет 3,2 млн рублей.Сами комнаты часто покупают те, у кого не хватает средств купить однокомнатную квартиру, с прицелом когда-нибудь на нее накопить, говорит генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. Иногда комнаты покупают под сдачу, и это может стать вполне доходным бизнесом, если жилье расположено удачно.