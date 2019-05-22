Никакого отношения к увольнению нескольких журналистов Коммерсанта глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не имеет. Я никогда никому не звонила, не давила, - пояснила Матвиенко. - Это не мой стиль. Это бессмысленно. Это бесполезно.

Никакого отношения к увольнению нескольких журналистов "Коммерсанта" глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не имеет. "Я никогда никому не звонила, не давила, — пояснила Матвиенко. — Это не мой стиль. Это бессмысленно. Это бесполезно".Валентина Матвиенко подчеркнула, что в данном случае она телефонным правом не пользовалась. Ей обидно, что с ее именем связали ситуацию с уходом журналистов "Коммерсанта", сообщает ТАСС. После увольнения Максима Иванова и Ивана Сафронова из газеты издание хотят покинуть еще несколько их коллег из отдела политики. Они находятся в процессе увольнения, пояснил замглавреда издания Глеб Черкасов. При этом и сам Черкасов в ближайшее время уйдет из издания. Он написал заявление об отставке вместе с другими журналистами. Черкасов на своей странице в Facebook пояснил, что данный шаг вызван несогласием с решение акционеров ИД "Коммерсант" уволить спецкора Ивана Сафронова и замредактора отдела политики Максима Иванова. Как утверждает Черкасов, причиной увольнения Сафронова и Иванова стала статья о возможной смене спикера Совета Федерации."У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы", — подчеркнул Черкасов.При этом представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что российский предприниматель не вмешивается в редакционную политику и не принимал решений об увольнении сотрудников.Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин ситуацию в редакции комментировать отказался. Роль акционеров в этом решении он также раскрывать не стал. Увольнение журналистов, по его словам, связано с нарушением редакционных стандартов.Журналистов "Коммерсанта" уволили из-за подозрения, что их статья могла быть заказной, подчеркнул глава USM Group и председатель совета директоров "Коммерсанта" Иван Стрешинский. Никакого подтверждения добросовестности представленной в статье информации в трехдневный срок предоставлено не было, добавил он."Это яркое свидетельство того, что либо статья заказная, либо журналистам скандал нужнее. Но на шантаж мы не поддадимся", — заявил Иван Стрешинский."Коммерсант" покидают завотдела политики Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, а также корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, обозреватель Виктор Хамраев и спецкорреспондент Анна Пушкарская.