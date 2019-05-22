Известная актриса высказалась о
Примадонне. Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву в фильме Кураж,
который снял бывший муж певицы Александр Стефанович.
Известная актриса высказалась о
Примадонне. Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву в фильме "Кураж",
который снял бывший муж певицы Александр Стефанович.
Такое
решение артистки стало для всех неожиданностью. Не менее удивительно и признание
Юлии Пересильд о том, как она к нему пришла. Ведь сыграть в кино легенду
отечественной эстрады было бы честью для многих.
"Я
отказалась от этой истории. Я не верю, что кто-то мог сделать Пугачеву звездой.
Никто из ее окружения, из любимых людей, ее мужей. Только она сама! А играть
придуманную легенду я бы не смогла. Это нечестно и против моей совести", -
цитирует знаменитость По словам Юлии Пересильд, Алла Пугачева – и сама
невероятная актриса.
Актриса
искренне не понимает, почему Примадонна не сыграла в кино какие-то большие
драматические роли. При этом Юлия Пересильд в апреле спела для Пугачевой на
концерте "Гоголь-Центра" в честь юбилея певицы.
Тогда артистка
вместе со своим однокурсником Павлом Акимкиным исполнила композицию "Ты не стал
судьбой". Юлия Пересильд призналась, что для нее было счастьем – выступать перед
Аллой Пугачевой.
О том концерте ранее рассказала на
своей странице в Instagram. "Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! От
ответственности!.. Что происходило за кулисами, как выходили артисты со сцены –
со слезами, объятиями, поцелуями... как мы все смотрели за кулисами за каждым,
кто на сцене... как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, как
это закончилось...", – написала