Известная актриса высказалась о Примадонне. Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву в фильме Кураж, который снял бывший муж певицы Александр Стефанович.

Известная актриса высказалась оПримадонне. Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву в фильме "Кураж",который снял бывший муж певицы Александр Стефанович.Такоерешение артистки стало для всех неожиданностью. Не менее удивительно и признаниеЮлии Пересильд о том, как она к нему пришла. Ведь сыграть в кино легендуотечественной эстрады было бы честью для многих."Яотказалась от этой истории. Я не верю, что кто-то мог сделать Пугачеву звездой.Никто из ее окружения, из любимых людей, ее мужей. Только она сама! А игратьпридуманную легенду я бы не смогла. Это нечестно и против моей совести", -цитирует знаменитость По словам Юлии Пересильд, Алла Пугачева – и саманевероятная актриса.Актрисаискренне не понимает, почему Примадонна не сыграла в кино какие-то большиедраматические роли. При этом Юлия Пересильд в апреле спела для Пугачевой наконцерте "Гоголь-Центра" в честь юбилея певицы.Тогда артисткавместе со своим однокурсником Павлом Акимкиным исполнила композицию "Ты не сталсудьбой". Юлия Пересильд призналась, что для нее было счастьем – выступать передАллой Пугачевой.О том концерте ранее рассказала насвоей странице в Instagram. "Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! Отответственности!.. Что происходило за кулисами, как выходили артисты со сцены –со слезами, объятиями, поцелуями... как мы все смотрели за кулисами за каждым,кто на сцене... как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, какэто закончилось...", – написала