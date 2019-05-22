В незаконной деятельности подозреваются жители Петушинского, Собинского и Гороховецкого районов.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району при проведении оперативных мероприятий задержали 36-летнего жителя города Покров.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертным заключением подтверждено, что содержимым является наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.При аналогичных обстоятельствах задержаны 34-х и 40-летние жители Собинского района, у которых оперативники изъяли около двух граммов синтетических наркотиков и более 3,7 грамма героина.В отношении подозреваемых следователями ОМВД России по Петушинскому району и ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).По обвинению в совершении аналогичного деяния перед судом предстанет 30-летний житель Гороховецкого района. По версии следствия, фигурант незаконно приобрел на территории соседнего региона и хранил более грамма синтетического наркотического средства.Санкцией части 2 статьи 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.