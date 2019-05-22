США не собираются воевать с Ираном. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан после закрытых брифингов в американском конгрессе. Обсуждали возможные угрозы со стороны Тегерана и сдерживание иранских сил.

США не собираются воевать с Ираном. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан после закрытых брифингов в американском конгрессе. Обсуждали возможные угрозы со стороны Тегерана и сдерживание иранских сил, сообщает телеканал "Россия 24". Как отметил Шэнахан, Вашингтон будет защищать свои интересы на Ближнем Востоке."Нашей главной задачей на данный момент является предотвращение просчетов со стороны Ирана, мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не о войне. Мы не собираемся идти на войну. Речь идет о том, чтобы продолжать защищать наши интересы на Ближнем Востоке и выполнять миссии, которые мы должны там выполнить", — заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран под таким сильным давлением со стороны США вскоре захочет начать переговоры.В Тегеране ответили, что, несмотря на поддержку общей идеи переговоров и дипломатии, в нынешних условиях прибегать к ним будет неправильно. Более того, как заявил президент Ирана Хасан Роухани, несмотря на санкции Белого дома, Тегеран готов запустить ряд новых проектов."Наши действия – не что иное, как решительный ответ тем, кто считает, что может заставить иранскую нацию склониться под давлением. Иранская нация никогда не склонит головы, которую всегда держит высоко. Мы решительно отвечаем Белому дому на его попытки сломить нас, запустив ряд проектов перед лицом трудностей, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на режим санкций", — ответил Хасан Роухани, президент Ирана.