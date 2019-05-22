Псковского градоначальника Ивана Цецерского избрали руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняло учредительное собрание организации. В обязанности новой структуры входит координация усилий общественных организаций в сфере местного самоуправления.

Псковского градоначальника Ивана Цецерского избрали руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняло учредительное собрание организации. В обязанности новой структуры входит координация усилий общественных организаций в сфере местного самоуправления.Новое назначение – серьезное повышение для Цецерского. Заего плечами огромный опыт работы в местном самоуправлении. О профессионализмеполитика говорит тот факт, что в феврале этого года его избрали президентомСоюза городов Центра и Северо-Запада России, объединяющего 27 муниципалитетов снаселением около шести миллионов человек.Цецерский работает в местном самоуправлении более 20 лет, с1998 года, когда его, на тот момент начальника гарнизонного Дома офицеров,выбрали депутатом городской думы Пскова. После этого в местный парламент онизбирался еще четыре раза по одномандатному округу.Одна из главных заслуг Цецерского – активное участие вразработке и принятии нового Устава Пскова. Документ вводил"двуглавую" модель управления, в которой представительские ихозяйственные функции делились между главой города и руководителемадминистрации градоначальника.В 2009 году, после того как новая модель начала действовать,депутаты Гордумы избрали Цецерского главой Пскова. На высший городской постполитик избирался еще дважды – в 2012 и 2017 годах.Вместе с муниципальной работой Цецерский активно участвовалв решении проблем муниципального самоуправления в составе многих общественныхобъединений федерального и регионального уровней.Так, в 2010 году он возглавил Ассоциацию "Совет муниципальныхобразований Псковской области", в следующем году – региональное отделениеВсероссийского Совета местного самоуправления. В том же 2011 году псковскийградоначальник вошел в Совет по развитию местного самоуправления при президентеРоссии.Напомним, в середине мая была создана "Национальнаяассоциация развития местного самоуправления". Помимо прочих, в новую структурувошли члены Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО),Ассоциации городов Поволжья, Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союзароссийских городов и других объединений.