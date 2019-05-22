Псковского градоначальника Ивана Цецерского избрали руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняло учредительное собрание организации. В обязанности новой структуры входит координация усилий общественных организаций в сфере местного самоуправления.
Псковского градоначальника Ивана Цецерского избрали руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняло учредительное собрание организации. В обязанности новой структуры входит координация усилий общественных организаций в сфере местного самоуправления.
Новое назначение – серьезное повышение для Цецерского. За
его плечами огромный опыт работы в местном самоуправлении. О профессионализме
политика говорит тот факт, что в феврале этого года его избрали президентом
Союза городов Центра и Северо-Запада России, объединяющего 27 муниципалитетов с
населением около шести миллионов человек.
Цецерский работает в местном самоуправлении более 20 лет, с
1998 года, когда его, на тот момент начальника гарнизонного Дома офицеров,
выбрали депутатом городской думы Пскова. После этого в местный парламент он
избирался еще четыре раза по одномандатному округу.
Одна из главных заслуг Цецерского – активное участие в
разработке и принятии нового Устава Пскова. Документ вводил
"двуглавую" модель управления, в которой представительские и
хозяйственные функции делились между главой города и руководителем
администрации градоначальника.
В 2009 году, после того как новая модель начала действовать,
депутаты Гордумы избрали Цецерского главой Пскова. На высший городской пост
политик избирался еще дважды – в 2012 и 2017 годах.
Вместе с муниципальной работой Цецерский активно участвовал
в решении проблем муниципального самоуправления в составе многих общественных
объединений федерального и регионального уровней.
Так, в 2010 году он возглавил Ассоциацию "Совет муниципальных
образований Псковской области", в следующем году – региональное отделение
Всероссийского Совета местного самоуправления. В том же 2011 году псковский
градоначальник вошел в Совет по развитию местного самоуправления при президенте
России.
Напомним, в середине мая была создана "Национальная
ассоциация развития местного самоуправления". Помимо прочих, в новую структуру
вошли члены Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО),
Ассоциации городов Поволжья, Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза
российских городов и других объединений.