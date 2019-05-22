С чисто военной точки зрения, победить Иран невозможно, считает израильский политик Яков Кедми. Он заявил об этом, комментируя вероятность начала военных действий на Ближнем Востоке.

"С чисто военной точки зрения, победить Иран невозможно", — заявил израильский политик Яков Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя вероятность начала военных действий на Ближнем Востоке."Так как территория страны огромнейшая, у американцев не хватит сил там высадиться. Нет никакой возможности вести войну против Ирана и выиграть ее. Это лучше всего знает Пентагон, они предупреждали и говорили об этом", — напомнил политик.Однако в регионе становится жарко. Дональд Трамп и власти Ирана обменялись крайне жесткими заявлениями. Президент США объявил, что, если Иран хочет войны, то она станет официальным концом этой страны. Тегеран в ответ напомнил, что его не смогли завоевать Александр Македонский и Чингисхан.Причиной для столь жесткой риторики стал ракетный обстрел района Багдада, в котором расположено посольство США. Американцы готовятся к ответу. На самом же деле, поводов для войны Вашингтон может придумать много. Очевидно, сейчас прокручивают и иракский сценарий. Но есть важный движущий фактор: Трамп не готов к политическому самоубийству. А именно им станет новая военная операция накануне выборов.Другое дело — Саудовская Аравия. Король Салман теряет терпение, он созвал экстренный саммит Лиги арабских государств в Мекке. Причем саудиты не боятся воображаемой Трампом иранской атомной бомбы. Им не нравится растущее влияние Тегерана в регионе, так же, как и Израилю. Затягивается узел большой войны. Складывается ощущение, что Болтону хочется уйти красиво: хоть одну войну где-то развязать.Тем не менее Яков Кедми полагает, что США эта война невыгодна. Сосредоточить все военные силы Америки на Иране — значит оголить Дальний Восток и развязать руки Китаю. Первое, что сделают китайцы, — свернут голову Тайваню. Воспрепятствовать этому США не смогут, американская армия не способна вести одновременно две средних войны. Поэтому такой ситуации Америка хочет меньше всего.Кедми напомнил, что Ирак — это 60% шиитов. И в войне персов против арабов победа будет на стороне персов. А это еще одна проблема. Из такой войны США целыми не выйдут. "Американские генералы – не самоубийцы, они отлично знают, что с Ираном ничего нельзя сделать. Но у Трампа есть запасной вариант – идти на переговоры. На это и направлена вся истерика вокруг страны. Однако добиться желаемого Трамп хочет, сохранив лицо, поэтому сам не предлагает договариваться, а ждет, когда его попросят".В заключение политик сказал, что американцев не волнует иранское ядерное оружие. Это лишь предлог — давить на Тегеран с целью смены власти. И если будет война с Ираном, то только с разрешения Пентагона. При этом она будет носить затяжной характер и через полгода непременно приведет к тому, что у Ирана появится ядерное оружие.Свое мнение высказал и директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он отметил, что американцы за последние годы не выиграли ни одну войну. Дело в том, что можно оккупировать любую ближневосточную страну, но увязнуть в партизанской войне, к которой давно готовятся иранцы. Афганистан и Ирак показали, что это не решение проблемы.В США есть две группы людей: одни политики типа Джона Болтона и Майка Помпео, которые призывают к войне, а другие — военные. Они понимают, что разгромить иранскую армию можно. Но что дальше делать с Ираном? Разумные люди в США считают, что политика удушения, гибридная война против Ирана наиболее эффективна.