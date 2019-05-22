Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников и биатлонистов фотографироваться обнаженными. Комментатора вдохновили фотографии в стиле ню представителей швейцарской сборной.

Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников и биатлонистовфотографироваться обнаженными. Комментатора вдохновили фотографии в стиле нюпредставителей швейцарской сборной.не смог сдержать эмоциональный порыв ивыплеснул его на страницы своего Instagram. Известный спортивный комментатор отмечает, чтофотосессия швейцарской сборной по биатлону – продолжение тенденции, определившейсяна сцене "Евровидения"."Друзья, однако тенденция! Еще не остыл горячий воздушныйпоцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборнаяШвейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды!Беньямин Вегер и компания не подвели!", – подписал групповой снимокспортсменов комментатор. добавил, что теперь ждет такого жеподвига от биатлонистов и лыжников России.Откровенные снимки швейцарских спортсменов опубликовал на своей странице в Instagram Беньямин Вегер. На фото обнаженные биатлонисты позируют в горах Греции, пишет "Р-Спорт".зачастую раздражает спортсменов своим слишком напористым поведением. По мнению атлетов, комментатор устраивает из биатлона шоу. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Вяльбе предложила ограничить общение спортсменов со скандальным журналистом.