Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников и биатлонистов
фотографироваться обнаженными. Комментатора вдохновили фотографии в стиле ню
представителей швейцарской сборной.
Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников и биатлонистов
фотографироваться обнаженными. Комментатора вдохновили фотографии в стиле ню
представителей швейцарской сборной.
не смог сдержать эмоциональный порыв и
выплеснул его на страницы своего Instagram. Известный спортивный комментатор отмечает, что
фотосессия швейцарской сборной по биатлону – продолжение тенденции, определившейся
на сцене "Евровидения".
"Друзья, однако тенденция! Еще не остыл горячий воздушный
поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная
Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды!
Беньямин Вегер и компания не подвели!", – подписал групповой снимок
спортсменов комментатор. добавил, что теперь ждет такого же
подвига от биатлонистов и лыжников России.
Откровенные снимки швейцарских спортсменов опубликовал на своей странице в Instagram Беньямин Вегер. На фото обнаженные биатлонисты позируют в горах Греции, пишет "Р-Спорт".
зачастую раздражает спортсменов своим слишком напористым поведением. По мнению атлетов, комментатор устраивает из биатлона шоу. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Вяльбе предложила ограничить общение спортсменов со скандальным журналистом.