Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после убедительной победы над командой Швеции (7:4) выразил свое мнение от предстоящем сопернике по 1/4 финала чемпионата мира – сборной США.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после убедительной победы над командой Швеции (7:4) выразил свое мнение от предстоящем сопернике по 1/4 финала чемпионата мира – сборной США."Вышли на американских хоккеистов, значит сыграем с ними, — приводит слова Воробьева Спорт24.Ru. – За матчем Канада – США следили, но игрокам результат матча не говорили"."Стоит посмотреть на состав американцев – у них очень хороший подбор игроков. Нам еще скауты расскажут, посмотрим игры. Такие молодые команда, как у них, нужно отрезать быстрым пасом. Быстрее паса никто не бегает".Напомним, что Россия победой над Швецией венчала свои успешные выступления в групповом этапе мирового первенства, который прошла без поражений. Четвертьфинал чемпионата мира между Россией и США состоится 23 мая в Братиславе. Начало встречи – в 17:15 по московскому времени.