Российские биржевые индексы очередной раз бьют рекорды. 22 мая РТС (основной индикатор фондового рынка ) обновил максимум с 13 марта 2018 года, взлетев до 1285 пунктов. А индекс Мосбиржи (композитный фондовый индекс 50 ликвидных компаний) и вовсе преодолел историческую отметку, повысившись до 2623,22 пункта.

Российские биржевые индексы очередной раз бьют рекорды. 22 мая РТС (основной индикатор фондового рынка ) обновил максимум с 13 марта 2018 года, взлетев до 1285 пунктов. А индекс Мосбиржи (композитный фондовый индекс 50 ликвидных компаний) и вовсе преодолел историческую отметку, повысившись до 2623,22 пункта.Днем ранее, 21 мая эта тенденция уже вовсю разворачивалась. Рынок акций стремительно преодолел психологическую отметку в 2600 пунктов (по индексу Мосбиржи) и двинулся дальше. Если бы не окончание торгов, то, возможно, максимум был бы взят уже вчера.Как отмечают аналитики, драйвером роста акций выступило повышение нефтяных цен — июльские фьючерсы на Brent заняли позиции в 71,78 доллара за баррель. Российская нефтянка (в частности, в лице "Газпром нефти", которая еще и обнародовала информацию об утверждении дивидендов) мгновенно отреагировала повышением котировок.